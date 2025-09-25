SuperJob представил рейтинг престижных профессий в России

По мнению жителей России самыми престижными являются профессии программистов, врачей и военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает ТАСС.

"В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (21% голосов опрошенных). Второе место занимают врачи (9%, чаще всего назывались стоматологи и хирурги), на третьем месте военнослужащие (8%). Четвертую позицию разделили различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, набрав по 6% голосов. Пятой оказалась профессия госслужащего (5%)", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем 7% заявили, что считают престижной любую профессию. Еще 2% полагают, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно.

Открытый опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.