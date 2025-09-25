Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не знают, как выйти из тупика на фронте. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

"Можно констатировать, что позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России", - написал он в статье для украинского издания "Зеркало недели", добавив, что ВС РФ продолжат изматывать украинскую армию, пока военно-политическое руководство не найдет способ выйти из этого тупика.

Залужный признал постоянное продвижение ВС РФ, отметив превосходство России, в частности в использовании беспилотников. По его словам, дроны разрушают логистику украинской армии, а понятие тыла постепенно исчезает. "Фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону, - подчеркнул он. - Хуже всего - нас ждет дальнейшее усложнение ситуации".

В ноябре 2023 года Залужный, будучи главкомом, в статье для The Economist также признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Кроме того, он отмечал, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Тогда Владимир Зеленский, комментируя статью главкома, выразил мнение, что ситуация не является патовой для Киева. Но издание "Страна" писало, что высказывания Залужного породили в политических кругах Украины предположения, что он вынашивает планы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Уже через три месяца Зеленский отправил Залужного в отставку с поста главкома. Однако, несмотря на отставку и "ссылку" в Лондон, Залужный регулярно обходит Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «с одной стороны, Залужный и его кураторы всегда пытаются представить эти публикации как элемент предвыборной борьбы. Но, с другой стороны, на фоне того, что Зеленский становится фигурой, отыгранной для Запада, кураторы сейчас позиционируют Залужного, как новое рациональное зерно».

При этом эксперт подчеркивает, что «шансы Залужного, если такие выборы действительно состоятся, не ясны. Релевантной социологии в стране нет, и все рейтинги нарисованы. Поэтому по официальным рейтингам у него шансы неплохие, но как будет в реальности – неизвестно, потому что простые люди крайне затруднены с выбором».