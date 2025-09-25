Посол РФ отметил, что европейские элиты ведут курс на дехристианизацию

Нынешние европейские элиты последовательно реализуют курс на дехристианизацию, и речь идет не только о православной церкви. На это обратил внимание посол РФ в Ватикане Иван Солтановский в интервью ТАСС.

"Разумеется, фактическая ликвидация Киевской митрополии и линия на лишение Украинской православной церкви собственности создает опасный прецедент - и для православной церкви, и для всей христианской Европы. Украинскому примеру решили следовать в Латвии, Эстонии, Молдавии. Современные европейские элиты последовательно ведут курс на дехристианизацию, и при этом речь идет не только о православной церкви", - указал он.

Дипломат отметил политический характер этих явлений, назвав их серьезной проблемой. "Хотелось бы, чтобы в Ватикане посмотрели на ситуацию в несколько более широком плане и авторитетный голос Святого престола звучал громче и однозначнее", - заключил Солтановский.