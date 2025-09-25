Словения применила санкции в отношении Нетаньяху

Словения применила ограничительные меры в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Правительство Словении приняло решение ввести санкции против Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Государства Израиль", - следует из заявления МИД страны в соцсети X. "Нетаньяху подвергается судебному преследованию в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности", - сказано в пресс-релизе.

Согласно данным агентства Reuters, Нетаньяху закрыли въезд на территорию страны. Словения признала государственность Палестины в 2024 году.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.