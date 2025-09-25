Залужный позиционируется как рациональная альтернатива Зеленскому. Мнение
25 сентября 2025 / 19:52
ДСНВ: почему молчит Вашингтон?
25 сентября 2025 / 19:32
Запад не признает поражение Санду. Мнение
25 сентября 2025 / 19:21
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных
25 сентября 2025 / 18:32
© Алексей Коновалов/ТАСС
Суточные потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 490 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 225, "Центр" - свыше 530, на направлении "Восток" - до 280 и "Днепр" - до 65 военнослужащих, указали в МО РФ.