Политика
Лукашенко и Пашинян обменялись рукопожатиями в Москве
25 сентября 2025 / 18:44
Лукашенко и Пашинян обменялись рукопожатиями в Москве
© Александр Патрин/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись рукопожатиями на полях проходящего в Москве Глобального атомного форума. Соответствующую фотографию распространил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

Некоторое время назад Кремль опубликовал кадры неформального общения президента России Владимира Путина с главами иностранных делегаций - участниками Глобального атомного форума в музее "Атом" на ВДНХ. На снимке, который разместил "Пул первого", видно, что Лукашенко в этот момент сидел рядом с Пашиняном напротив российского лидера. 

