Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Безопасность
Безопасность
Посол РФ: если НАТО собьет российский самолет, это будет война
25 сентября 2025 / 18:59
Посол РФ: если НАТО собьет российский самолет, это будет война
© Михаил Метцель/ ТАСС

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что, если НАТО сбивало бы российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство стран - членов военного блока, это означало бы войну.

"Это будет война, а что еще можно", - сказал он в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос какой будет возможная реакция РФ.

"Достаточно много самолетов случайно или неслучайно нарушают наше воздушное пространство. Их никто не сбивает", - подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание, что Европа не предоставила "ничего материального", доказывающего причастность РФ к инцидентам с беспилотниками в Европе. "Во-первых, мы ни с кем ни во что не играем. Во-вторых, мы, после того как нас Запад столько раз обманывал, верим только фактам", - указал посол.

Во вторник президент США Дональд Трамп при встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. На уточняющий вопрос о том, готов ли Вашингтон оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, американский лидер отметил, что это "зависит от обстоятельств".

