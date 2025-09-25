Цена платины достигла самого высокого уровня с 3 сентября 2013 года

Цена фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на товарной бирже (Nymex) в Нью-Йорке поднялась выше $1 533 за тройскую унцию впервые с 3 сентября 2013 года.

По состоянию на 18:00 мск, стоимость платины составляла $1 533,6 за тройскую унцию (+3,22%). К 18:40 мск цена на драгметалл замедлила рост и торговалась на уровне $1 524,4 за тройскую унцию (+2,6%).

С начала года стоимость платины выросла на 65,45%, с начала текущего месяца - на 11,92%.

Цена на палладий на Nymex также растет. На 18:40 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года демонстрировала рост на 3,81%, до $1 280 за тройскую унцию, торгуясь на этом уровне впервые с 30 июля 2025 года.

С начала года цена на драгметалл выросла на 40,74%, с начала сентября - на 13,42%.