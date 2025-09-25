Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 сентября 2025 / 21:54
Новости часа
Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством
Москва
25 сентября 2025 / 21:54
25 сентября 2025 / 19:52
25 сентября 2025 / 19:32
25 сентября 2025 / 19:21
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Технологии
Путин обозначил абсолютным приоритетом России ядерную безопасность атомных установок
25 сентября 2025 / 19:31
Путин обозначил абсолютным приоритетом России ядерную безопасность атомных установок
© ТАСС

Для России обеспечение ядерной безопасности атомных установок является абсолютным приоритетом. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе международного форума "Мировая атомная неделя".

"Прежде всего, для России абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", - отметил он.

Путин заявил о необходимости продолжать наращивать требования к безопасности и надежности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. "Причем надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - указал российский лидер.

