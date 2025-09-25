Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Палестина
Политика
Президент Палестины заявил о готовности взять на себя управление сектором Газа
25 сентября 2025 / 19:44
© AP Photo/ Majdi Mohammed/ТАСС

Палестинская национальная администрация (ПНА) в Рамалле готова нести полную ответственность за управление сектором Газа. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по видеосвязи.

"Мы подтверждаем, что сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, и мы готовы взять на себя управление этой территорией и поддерживать там безопасность", - подчеркнул он.

Аббас отметил, что движение ХАМАС и другие радикальные фракции должны сложить оружие и передать его властям ПНА в рамках процесса интеграции. "Административный комитет по сектору Газа будет возглавлять министр палестинского правительства, который будет отвечать за его воссоединение с Западным берегом реки Иордан", - указал он.

Кроме того, Аббас заявил, что в течение года после окончания войны в Газе он планирует провести президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, который станет столицей палестинского государства.

По его словам, процесс воссоединения с Газой будет проходить при поддержке арабских стран и международного сообщества с целью защиты мирного населения.

