25 сентября 2025 / 19:52
Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством
25 сентября 2025 / 19:59
Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством
© Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика благодаря России стала по-настоящему ядерным государством.

"Спасибо, что вы сделали Белоруссию по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы. Готовы действовать дальше не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем делать все", - сказал он в ходе заседания Глобального атомного форума, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Лукашенко обратил внимание, что в Белоруссии не могут только сделать реактор. "Это уже ваши компетенции. Все остальное мы уже научились делать. Готовы реализовывать во всех наших странах-партнерах и тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать", - указал он.

По словам белорусского лидера, Минск и Москва готовы гарантировать качество строительства АЭС. "Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент России одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко, обратившись к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Белорусская атомная электростанция, расположенная вблизи города Островец Гродненской области, построена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Первый энергоблок станции БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй энергоблок - 1 ноября 2023 года.

