Лавров заявил, что НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России

НАТО и ЕС объявили России настоящую войну руками Украины, они уже прямо в ней участвуют. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати.

По его словам, отказ от соблюдения принципов Устава ООН - это "проявление неоколониальных амбиций, которое влечет за собой рост глобальной нестабильности, множит региональные конфликты".

"Наглядным примером служит спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже России настоящую войну и прямо в ней участвуют", - сказал Лавров, выступая на мероприятии в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"В этом же ряду и эскалация на Ближнем Востоке. Беспрецедентная гуманитарная катастрофа в Газе уже унесла жизни 65 тыс. человек, а некоторые сотрудники ООН, которые выполняют функции на ближневосточном направлении говорят, что есть оценки, которые свидетельствуют о том, что жертв в 10 раз больше. Ни один из соседей Израиля не может чувствовать себя в безопасности, мы это наблюдаем повседневно", - подчеркнул глава МИД РФ.