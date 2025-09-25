Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти у России

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России. Об этом он заявил на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Трамп назвал президента Турции жестким политиком, обратив внимание, что у них "отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле". "Я думаю, сегодня мы обсудим и то, и другое. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать российскую нефть", - сказал американский лидер.

Позднее он отметил, что Эрдоган "мог бы оказать серьезное влияние" в вопросе урегулирования на Украине, выразив мнение, что турецкий президент занимает нейтральную позицию. "Лучшее, что он мог бы сделать - это не покупать нефть и газ у России", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

В январе текущего года газета Hürriyet со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) информировала о том, что Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию.