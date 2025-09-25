Песков: Москва ждет реакцию Вашингтона на инициативу Путина по ДСНВ

Россия в настоящее время ожидает реакции США на предложения президента РФ Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он отметил, что все участники Глобального атомного форума приветствовали эту инициативу.

"В целом все приветствуют, конечно, такой подход России, инициативу Путина. Поэтому ждем реакции второй стороны", - сказал представитель Кремля на полях форума.

В понедельник Путин на совещании с Совбезом сообщил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года готова придерживаться отраженных в договоре ограничений в течение года. Вместе с тем, по его словам, эта мера жизнеспособна только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.