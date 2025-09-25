Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин принял в Кремле премьер-министра Эфиопии Трамп пообещал больше не называть никого "бумажным тигром"
25 сентября 2025 / 19:52
25 сентября 2025 / 19:32
25 сентября 2025 / 19:21
Политика
Трамп пообещал больше не называть никого "бумажным тигром"
25 сентября 2025 / 20:57
Трамп пообещал больше не называть никого "бумажным тигром"
© EPA-EFE/ Chris Kleponis/ POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп обещал больше никого не называть "бумажным тигром", но вновь подверг критике действия России в рамках украинского конфликта.

"И я никогда не назову никого бумажным тигром, однако Россия израсходовала миллионы и миллионы долларов в качестве бомб, ракет, боеприпасов и человеческих жизней, при этом практически не добилась территориальных приобретений", - сказал он при общении с журналистами на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. "Думаю, пришло время остановиться. Я на самом деле так считаю", - отметил американский лидер, имея в виду военные действия на Украине.

Вместе с тем Трамп заметил, что ему "нравится быть нейтральным". "Сейчас президент Турции совершенно нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным", - указал он, оценивая решения Эрдогана, касающиеся Москвы и Киева. "Он знает президента России Владимира Путина, как я знаю Путина. Я способствовал завершению семи войн, вероятно, уже даже больше", - утверждал президент США. "И я думал, что эта будет в числе тех, содействовать завершению которых будет легче, чем других", - добавил он.

"Но я очень разочарован Путиным", - сказал глава вашингтонской администрации. "Путин сражается упорно и долго. И при всех интенсивных бомбардировках в последние две недели они почти не завоевали никаких территорий", - считает он. По мнению политика, "Путин должен прекратить боевые действия на Украине".

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью РБК, что Россия - это не "бумажный тигр", она больше ассоциируется с медведем, а "бумажных медведей" не бывает. 

