Путин принял в Кремле премьер-министра Эфиопии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али провели встречу в Кремле. Их общение проходило в представительском кабинете Кремля.

Российский лидер обратил внимание, что дипотношения между странами установлены с 2008 года. "Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот демонстрирует рост, работает уверенно межправокомиссия. У нас хорошая работа идет по гуманитарным направлениям, включая, в первую очередь, вопросы подготовки кадров", - указал он.

Путин подчеркнул, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии. "Действительно, мы очень рады увидеть вашу представительную делегацию. Наша в начале года посетила Эфиопию. Я знаю, что вы лично встречались с руководителем нашей делегации. Хочу вас за это поблагодарить. Отношения набирают обороты по всем направлениям, и мы этому очень рады", - отметил глава российского государства.

Участниками встречи с российской стороны стали помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, глава Росатома Алексей Лихачев.