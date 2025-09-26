ФРГ: от социального государства к «стальному дикобразу»

Павел Александров, международный обозреватель

Власти Германии регулярно демонстрируют небывалую «смелость» в публичной сфере. Достаточно вспомнить, как во время своего пребывания на посту министра иностранных дел Анналена Бербок заявляла, что всегда будет поддерживать наращивание военной помощи киевскому режиму даже вопреки мнению своих избирателей. Ничуть не менее прямолинеен и уверен в себе нынешний канцлер Фридрих Мерц, который с трибуны Бундестага говорит о готовности ежегодно предоставлять Украине по 9 млрд евро, одновременно сообщая бюргерам, что немецкое государство нынче не в состоянии обеспечивать прежний уровень благосостояния населения страны. А ведь именно имидж ФРГ как социально благополучной во всех отношениях делал ее прежде такой привлекательной для экономических и политических беженцев с разных континентов.

И ведь народ его «услышал»: подтверждение тому публикация в издании Bild под заголовком «Новый негативный рекорд Мерца». Речь в ней идет о том, что согласно социологическому опросу, проведенному газетой, работой главы немецкого кабинета министров удовлетворены лишь 23% респондентов, а 63% - негативно оценивают деятельность правительства ФРГ под руководством Мерца. С момента прихода к власти нынешней правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ это вообще рекордный минимум поддержки. Более того, даже в самом конце правления предыдущего канцлера – «осторожного и нерешительного» Олафа Шольца – его рейтинги были выше, чем у воинственного Мерца.

Новый канцлер часто говорит о желании создать в ФРГ самую сильную конвенциональную армию Европы, умышленно не упоминая размещенное на территории ФРГ американское ядерное оружие, по всей вероятности, под прикрытием которого возрожденная мощь германской армии должна быть готова к 2029 году противостоять «российской агрессии». В этом Мерц и его приспешники абсолютно уверены. Представляется, что канцлер уже созрел для того, чтобы начать пользоваться термином «стальной дикобраз», который глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придумала для Украины. Действительно, Германия как «стальной дикобраз» вполне может быть тайной мечтой Фридриха Мерца.

Ну, а пока правящая коалиция во главе с Мерцем всячески разогревает процесс милитаризации ФРГ, рейтинги правительственных партий падают, поддержка же бюргерами главной оппозиционной силы – партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) – растет, причем не только в восточной части страны, но и на западе ФРГ. Так, согласно исследованию социологической службы INSA, ее рейтинг составляет уже 26%, у блока ХДС/ХСС – 25%, СДПГ – 15%, у «зеленых» и Левой партии – по 11%.

Между тем, немецкий портал NachDenkSeiten в публикации «От социального государства к государству военизированному» обращает внимание не только на то, что бюджет страны на текущий год был принят с ненормальной задержкой – только в сентябре, ведь в период сентябрь-декабрь следовало уже работать над бюджетом на 2026 год. Портал прогнозирует, что отток средств вместо социальных целей на военные расходы, т.е. милитаризация социального государства, происходящая в ФРГ, ведет лишь к усилению в стране проблемы бедности, грозящей не только малооплачиваемым слоям населения, но и среднему классу.

Бюджет ФРГ на 2025 год равняется 503 млрд евро, что на 26 млрд больше, чем в 2024 году (477 млрд). Кроме того, сюда еще добавляются примерно 24 млрд евро недоиспользованного стомиллиардного спецфонда на нужды Бундесвера, формально не включенные в нынешний бюджет. В целом же, бюджет ФРГ подразделяется на т.н. «отдельные планы». Их внимательное изучение позволяет понять, какие суммы нынешнее немецкое правительство собирается вложить в укрепление своих вооруженных сил. Формально расходы на эти цели предусмотрены только в «отдельном плане №14» в объеме примерно 62 млрд евро. В реальности же сюда следует добавить 7 млрд евро скрытых расходов из других «отдельных планов» бюджета и те самые 24 млрд евро из спецфонда на нужды Бундесвера. Итого: примерно 93 млрд евро на войну.

Портал констатирует, что, начиная с 2014 года, рост военных расходов Германии имеет почти взрывной характер. И тенденция эта неизменна: в уже обсуждаемых планах бюджета на 2026 год проект «отдельного плана №14» увеличен еще сразу на 20 млрд евро (до 82,6 млрд). Сюда, опять-таки следует добавить еще 25,5 млрд евро из нового спецфонда Бундесвера и – по самым скромным подсчетам – 7 млрд из других «отдельных планов» бюджета. Таким образом, военные расходы ФРГ в будущем году (без учета вероятных заемных средств) составят не менее примерно 115 млрд евро, предполагает автор портала NachDenkSeiten. По его мнению, кроме заемных средств (после отмены в ФРГ «долгового тормоза»), финансирование милитаристских аппетитов Фридриха Мерца возможно и за счет перераспределения бюджетных денег из таких разделов как «работа и социальная сфера», «здравоохранение и образование», а также «экология» и других.

Кстати, любопытную информацию о планах ФРГ по перевооружению Бундесвера опубликовало издание Politico. По его данным, до конца 2026 года Германия заключит военных контрактов на 83 млрд евро. При этом будет ориентироваться в основном на европейский ВПК, а у США закупит лишь 8% вооружений вопреки пожеланиям Дональда Трампа.