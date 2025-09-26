Марина Харькова, журналист, Донецк

Вранье и бахвальство Зеленского на последней встрече с Трампом на заседании ООН о «небывалых успехах ВСУ и 360 км отвоеванной территории» разбивается о жестокую реальность. Его буквально в пыль разнесли собственные генералы, послы, депутаты и множество украинских экспертов. Особого внимания достойна статья в киевском издании «Зеркало недели» экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который компетентно разгромил военно-политическое руководство Украины в оценке реальной ситуации.

Залужный осудил Зеленского за курскую операцию и охарактеризовал украинское вторжение в Курскую область как неудачное. «Практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне. Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — сказал Залужный.

На фронте Украину ждет дальнейшее ухудшение ситуации, ведь ВС РФ решили несколько проблем, пишет Залужный. По его мнению, с весны 2024 года россияне стали делать ставку на применение FPV-бпла, внедрение дронов на оптоволокне, которые нельзя подавить и это привело к размытости переднего края украинской обороны и, цитата, «к фактическому непониманию реального определения своих позиций по рубежам».

Отдельно Залужный упомянул о новой тактике российской армии и ее результатах. «Россияне нашли еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военных и групп пехоты вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступа, Покровска и Купянска. И благодаря указанной тактике штурмов малыми группами фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», – признает Залужный, добавив, что «позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, но наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России».

Украинский генерал считает, что ВС РФ продолжат изматывать ВСУ, что «рано или поздно обернется полным «выгоранием» обороняющихся сил». «Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации», – уверен он.

Также Залужный отметил, что российская армия сумела использовать технологические и тактические преимущества, остановила наступление ВСУ и впоследствии сама начала продвижение в Сумской области. Кроме того, Залужный указал, что российские войска с помощью беспилотников перекрывают украинскую логистику, что ведет к утрате позиций ВСУ. В итоге меняется конфигурация линии фронта, а угроза для других участков обороны лишь возрастает. В конце статьи Залужный говорит о системном истощении украинских вояк и риске «полного выгорания» обороны.

Оценки экс-главкома стали «ледяным душем» для Зеленского, который транслирует на Запад лживые победные реляции. Залужный доказательно опровергает утверждения как Трампа, так и Зеленского, будто Украина успешно отвоевывает территории и способна дойти до границ 1991 года.

А украинские журналисты после анализа тезисов статьи делают вывод, что Залужный говорит, что Россия перехватила инициативу в позиционных боях. Примечательно, что действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также признавал, что ситуация на фронте для украинских войск остаётся крайне сложной.

А вот как о положении ВСУ говорят другие генералы и украинские командиры. Слова президента США Дональда Трампа, что Украина сможет отвоевать свои территории, не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил командир подразделения снайперов Константин Прошинский. По его словам, речь Трампа ничего не значит, поскольку тот наговорил за это время столько всего, что впору выпускать издевательские цитатники, как это было в случае косноязычного мэра Киева Виталия Кличко.

«Это тешит слух, возможно, кому-то даёт надежду, но все пацаны на фронте прекрасно понимают: военным путём мы не можем дойти до границ 91-го. Военным путём мы не можем дойти до границ 22-го. Поэтому то, что говорит Трамп, приятно, но просто бла-бла-бла. Поэтому надо быть реалистами», – уверен Прошинский.

Российская армия применяет новую тактику, которая позволяет добиваться успехов на фронте, заявил сержант роты огневой поддержки 5-й штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк.

«Россия наступает малыми силами. Мы смеялись над этим методом. Но он оказался достаточно действенным. Это метод малых пехотных групп, метод проникновения, просачивания, размывания линии фронта, отрезания логистики. Это начало работать. Россия масштабирует свои успешные практики. Там, где России нужно, они ищут любой слабейший участок. На такой участок фронта, как сейчас, на 1000 километров, не хватит всех украинских мужчин, чтобы выставить пехоту», – заключил боевик.

Русские успешно используют не только полученный на поле боя опыт, но и берут всё полезное у натовских противников. «Считаю, что русские в плане стратегии подошли более подготовлено, потому что они проработали наступательную тактику инфильтрации своей пехоты. То есть действия малых групп пехоты, иногда от одного-двух пехотинцев до не более пяти-шести на максимально большую глубину. Проработали их взаимодействие с дронами. Это им даёт преимущества на поле боя», – заявил командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

ВСУ начали нести серьезные потери операторов беспилотников и пополнять их ряды особо некем. По ранению и гибели выбывают на две трети больше, чем приходит новых. Об этом рассказал экс-замкомандующего сил спецопераций ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос.

«Увеличивается выбытие подготовленных обученных операторов дронов по разным обстоятельствам: гибель, ранение. И мы понимаем, что накапливается та цифра, которая потом приведет к тому, что у нас не будет операторов. Это только для новичков проводятся курсы в течение недели или двух. В реальности нужна не одна, не две и даже не четыре недели», – заявил Кривонос.

Украина не имеет возможности сбивать такое количество запущенных по ее территории российских дронов и ракет, пожаловался майор ВСУ Игорь Лапин. «Количество дронов и ракет, запущенных русскими, несоразмерно нашим возможностям эти ракеты и дроны сбивать. Мы уже были свидетелями, когда по 700, по 800 дронов летело в сторону Украины. Следовательно, они налаживают производство. И если мы видим, что в последний период количество атак дронов было не очень большим – 100, 200 – мы уже говорим, это немного», – заключил боевик.

Военная помощь Украине от Соединенных Штатов существенно уменьшилась. Об этом заявил полковник СБУ, депутат Верховной рады Роман Костенко. «Помощь от Соединенных Штатов существенно уменьшилось. Ранее по некоторым номенклатурам самым важным были Соединенные Штаты. Чтобы было понятно проседание, например, по какому-то типу артиллерийского боеприпаса, не буду цифры называть, но поступает существенно меньше – в 10 раз меньше. По некоторым номенклатурам, которые являются критическими, не с чем сравнить, потому что только США и дают», – злится Костенко.

Ложь и передергивание информации начали опровергать даже украинские чиновники местного уровня. Ситуация в Днепропетровской области намного серьезнее, чем сообщают официальные лица, заявил бывший глава Новопавловской общины Днепропетровской области Николай Гаврилов. Он раскритиковал заявление спикера группировки «Днепр» ВСУ Алексея Бельского, сообщившего, будто российская армия занимает пустые села, а ситуация в области под контролем.

«Такое впечатление, что и Новопавловка, и те села, которые называют «заброшенными», – это не Днепропетровская область. А эти люди, которые живут в тех деревнях, которые называют «заброшенными», это какие-то люди второго сорта! Новопавловка – далеко не заброшенная деревня, там жило почти три тысячи жителей. А еще есть в Межевской общине села Новоподгородня, Райполе. Это деревни, в которых жили люди, занимались сельским хозяйством и так далее. А по селу Ивановка появилась информация, что часть этого села в серой зоне, а часть вообще в красной зоне. И это тоже совсем не заброшенная деревня, там жило около тысячи населения», – возмутился днепропетровский чиновник.

С продвижением русских войск уже в 18 прифронтовых населённых пунктах Днепропетровской области объявлено о принудительной эвакуации. Такие данные на телеканале ДніпроTV озвучил украинский военный эксперт Богдан Пападин.

Представитель украинской OSINT-разведки Руслан Микула в свою очередь заявил, что тяжелая ситуация сложилась и в Харьковской области. «К сожалению, ситуация в Купянске продолжает ухудшаться. Противник контролирует до 25 процентов - это важные окраины города - и продолжает фиксироваться в серой зоне, накапливаться в лесополосах севернее Купянска. Очень много личного состава подтянулось, которые удерживают подходы».

Между тем, по сообщениям российского Минобороны, с 1 января освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ 205 населенных пунктов. Также в ведомстве добавили, что в ДНР освобождено свыше 3 308 кв. км, в ЛНР — более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км. Это красноречиво опровергает все измышления Зеленского и Трампа о мифических достижениях украинских вояк.