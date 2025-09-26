Трамп стремится подчинить Россию - политолог

Все, конечно, привыкли к тому, что президент США Дональд Трамп любит делать экспрессивные, эмоциональные заявления, порой, противоречащие по смыслу друг другу. Однако, сейчас, после его выступления в ООН, следует констатировать, что его позиция по отношению к России, по отношению к Украине за последние полтора месяца изменилась.

Трамп явно разочарован результатами встречи в Анкоридже, это было понятно уже во время саммита на Аляске. Россия не приняла сценарий Трампа, оставшись на своих позициях. Это не могло не огорчить американского лидера. Это разочарование мы видим в его выступлениях.

Трамп сейчас будет на стороне тех, кто на Россию будет давить. Его задача давлением и санкциями сделать так, чтобы Россия признала верховенство США. Об этом верховенстве он и говорил в ООН.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2e3f03492ec8730c4863026e94e748fd/