26 сентября 2025 / 13:09
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12

Все, конечно, привыкли к тому, что президент США Дональд Трамп любит делать экспрессивные, эмоциональные заявления, порой, противоречащие по смыслу друг другу. Однако, сейчас, после его выступления в ООН, следует констатировать, что его позиция по отношению к России, по отношению к Украине за последние полтора месяца изменилась.

Трамп явно разочарован результатами встречи в Анкоридже, это было понятно уже во время саммита на Аляске. Россия не приняла сценарий Трампа, оставшись на своих позициях. Это не могло не огорчить американского лидера. Это разочарование мы видим в его выступлениях.

Трамп сейчас будет на стороне тех, кто на Россию будет давить. Его задача давлением и санкциями сделать так, чтобы Россия признала верховенство США. Об этом верховенстве он и говорил в ООН.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 

https://rutube.ru/video/2e3f03492ec8730c4863026e94e748fd/

 

