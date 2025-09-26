Европейский Союз не готов проигрывать нигде, и в случае с выборами в Молдове – в частности. Скорее всего, в ЕС уже заготовлен сценарий, как не признать выборы, если, вдруг, блок Майи Санду не победит на парламентских выборах. Ну, или, как так подсчитать голоса, чтобы гарантировать ее победу.

Второе, кстати, будет сделать несложно. В ЕС будут организованы избирательные участки, а молдаванам проживающим в России проголосовать не дадут. В самой Молдавии будет жесткое давление. Мы уже сейчас видим жесткое преследование оппозиционных сил.

Зеленский, выступивший с трибуны Генассамблеи ООН с призывом защитить Молдову, просто еще раз подчеркнул, что он на стороне Брюсселя. Для него это важно.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

