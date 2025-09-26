Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 сентября 2025 / 13:09
КОТИРОВКИ
USD
26/09
83.6069
EUR
26/09
98.1542
Новости часа
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Политика
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15

Европейский Союз не готов проигрывать нигде, и в случае с выборами в Молдове – в частности. Скорее всего, в ЕС уже заготовлен сценарий, как не признать выборы, если, вдруг, блок Майи Санду не победит на парламентских выборах. Ну, или, как так подсчитать голоса, чтобы гарантировать ее победу.

Второе, кстати, будет сделать несложно. В ЕС будут организованы избирательные участки, а молдаванам проживающим в России проголосовать не дадут. В самой Молдавии будет жесткое давление. Мы уже сейчас видим жесткое преследование оппозиционных сил.

Зеленский, выступивший с трибуны Генассамблеи ООН с призывом защитить Молдову, просто еще раз подчеркнул, что он на стороне Брюсселя. Для него это важно.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2274f510b3ba782ac6b53141de218659/

 

11:15
Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ
10:59
В Госдуму внесут проект закона о бесплатном питании для всех школьников
10:39
Польша призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии
10:17
Ушаков считает, что Трамп может "подыгрывать" лидерам других стран при общении
21:16
Путин принял в Кремле премьер-министра Эфиопии
20:57
Трамп пообещал больше не называть никого "бумажным тигром"
20:45
Песков: Москва ждет реакцию Вашингтона на инициативу Путина по ДСНВ
20:30
Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти у России
20:15
Лавров заявил, что НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России
19:59
Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством
