Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение

Объявив о признании Палестинского государства, европейские страны не решают задачи ближневосточного урегулирования. В ЕС, конечно, понимают, что Израиль не может пойти на уступки или перейти к разрядке. Любой такой шаг будет означать развал правящей коалиции. Нетаньяху очень сильно зависит от крайне радикальных политиков – членов этой коалиции. Они не примут ни перемирия, ни мира, а это означает, что Нетаньяху должен продолжать военные действия, чтобы не потерять власть.

Радикалы постоянно шантажируют израильского премьера выходом их коалиции, и Нетаньяху не остается другого выхода, кроме, как наращивать градус противостояния. Если со стороны США не будет оказываться давление на Израиль, военные действия будут только усиливаться. При этом признание европейскими государствами Палестины – не более чем символический шаг, который ничего не изменит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед и публицист Андрей Онтиков.

