Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 сентября 2025 / 13:10
КОТИРОВКИ
USD
26/09
83.6069
EUR
26/09
98.1542
Новости часа
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Москва
26 сентября 2025 / 13:10
Котировки
USD
26/09
83.6069
0.0000
EUR
26/09
98.1542
0.0000
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
Политика
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18

Объявив о признании Палестинского государства, европейские страны не решают задачи ближневосточного урегулирования. В ЕС, конечно, понимают, что Израиль не может пойти на уступки или перейти к разрядке. Любой такой шаг будет означать развал правящей коалиции. Нетаньяху очень сильно зависит от крайне радикальных политиков – членов этой коалиции. Они не примут ни перемирия, ни мира, а это означает, что Нетаньяху должен продолжать военные действия, чтобы не потерять власть.

Радикалы постоянно шантажируют израильского премьера выходом их коалиции, и Нетаньяху не остается другого выхода, кроме, как наращивать градус противостояния. Если со стороны США не будет оказываться давление на Израиль, военные действия будут только усиливаться. При этом признание европейскими государствами Палестины – не более чем символический шаг, который ничего не изменит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/dafd09ce667c0ba1c0a007c36d1531cc/

 

Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
11:15
Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ
10:59
В Госдуму внесут проект закона о бесплатном питании для всех школьников
10:39
Польша призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии
10:17
Ушаков считает, что Трамп может "подыгрывать" лидерам других стран при общении
21:16
Путин принял в Кремле премьер-министра Эфиопии
20:57
Трамп пообещал больше не называть никого "бумажным тигром"
20:45
Песков: Москва ждет реакцию Вашингтона на инициативу Путина по ДСНВ
20:30
Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти у России
20:15
Лавров заявил, что НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России
19:59
Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения