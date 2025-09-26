Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
26 сентября 2025 / 10:17
© AP Photo/ Patrick Semansky/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, переходя к резким заявлениям в адрес России по итогам встреч с зарубежными лидерами, может таким образом "подыгрывать" своим собеседникам в моменте. Такое мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он не согласился с утверждением о том, что такие заявления глава вашингтонской администрации делает постоянно. "Ну не постоянно. Да - на Генассамблее ООН беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но, я бы сказал, что картина гораздо более сложная", - отметил представитель Кремля.

