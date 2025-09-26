Польша призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии и отказаться от поездок в эту страну. Соответствующее сообщение распространило польское посольство в Минске.

"МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь и призывает польских граждан, находящихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства", - следует из сообщения.

Как отмечается, такие рекомендации даются ввиду обострения ситуации на границе двух стран и произвольных арестов польских граждан.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Решение было принято 9 сентября премьер-министром Польши Дональдом Туском, он объяснил такую меру проведением белорусско-российских учений "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября.

В четверг стало известно, что Польша открыла границу с Белоруссией для автомобильного и железнодорожного транспорта.