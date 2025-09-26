Саркози ждет тюрьма

Суд в Париже 25 сентября приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда. Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.

Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. Это означает, что суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

Суд также выдал постановление о помещении Саркози под стражу через некоторое время. Бывший президент будет вызван в течение месяца к прокурору, который определит условия отбывания наказания и дату взятия под стражу.

Саркози подаст апелляцию на решение парижского суда. "Я, естественно, подам апелляцию", - сказал он журналистам. Он подчеркнул, что считает себя невиновным и пойдет в тюрьму "с высоко поднятой головой". Политик назвал вынесенный ему приговор "скандальным". Он указал, что юстиция "потратила 10 лет и миллионы евро в поисках ливийского финансирования, которое, как признал суд, не было обнаружено". Более того, судьи назвали документ информационного агентства Mediapart, который послужил основой для этой процедуры, фальшивкой.

"В ходе процесса не было обнаружено ни финансирования, ни факта коррупции. Таким образом, я осужден за то, что якобы не помешал двум моим сотрудникам, у которых появилась идея нелегального финансирования моей кампании", - сказал Саркози.

По словам бывшего главы государства, его противники, настоявшие на заключении его в тюрьму, хотели унизить его. "Но в действительности они унизили Францию", - считает экс-президент.

Апелляция не приостановит решение суда первой инстанции. У Саркози, который отрицает все обвинения по этому делу, есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение.

Информация о том, что лидер Ливии (1969-2011) Муаммар Каддафи профинансировал кампанию Саркози, впервые появилась в марте 2011 года, когда его сын Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу EuroNews заявил о том, что власти Ливии требуют от французского президента вернуть предоставленные ему средства. Елисейский дворец опроверг факт предоставления средств. Сам Саркози ранее называл данные утверждения смехотворными.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств. Франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин, умерший 23 сентября, ранее утверждал, что Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что «Саркози уже давно не на авансцене политической жизни Франции, хотя он пытался в 2016 году стать руководителем партии республиканцев. Но потерпел поражение на праймериз. Поэтому сейчас Саркози лишь комментирует, дает интервью и встречается время от времени с Макроном, пытаясь давать тому советы. Но судя по всему, Макрон не особо им следовал. Поэтому нынешнее решение французского суда не является попыткой еще более усугубить ситуацию Саркози в политическом плане. Это просто запрос со стороны населения, поэтому это никак на его нынешнюю политическую карьеру, которая практически закончилась, не влияет. Но само по себе это унизительно для бывшего президента. Тем более, что он на какое-то время отправится в тюрьму. Конечно, это не значит, что он будет пять лет сидеть, наверно это все заменят электронным браслетом или другими формами отбывания наказания. Но это прецедент: впервые в истории 5-й республики во Франции к такой мере приговаривается отставной высший чиновник государства. Поэтому это и для Саркози это очень унизительно, и бьет по реноме Франции».