В Госдуму внесут проект закона о бесплатном питании для всех школьников

Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрием Гусевым и председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым представит на рассмотрение Госдумы межфракционый проект закона о бесплатном горячем питании для всех школьников, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ". Предлагается установить, что обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Согласно документу, питание будет предоставляться всем детям без учета доходов семьи или социального статуса, за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

Как заявил Гусев в беседе с ТАСС, здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. "Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит - в будущее России", - указал он.