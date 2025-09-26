Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 сентября 2025 / 13:10
КОТИРОВКИ
USD
26/09
83.6069
EUR
26/09
98.1542
Новости часа
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Москва
26 сентября 2025 / 13:10
Котировки
USD
26/09
83.6069
0.0000
EUR
26/09
98.1542
0.0000
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Маневры НАТО
Безопасность
Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ
26 сентября 2025 / 11:15
Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Страны НАТО в случае нарушения самолетами РФ их воздушного пространства должны оценить угрозу, а не сразу же пытаться их сбить. Соответствующую точку зрения высказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в эфире телеканала CNN.

"Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения при необходимости, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего воздушного пространства", - отметил он.

"Наши военачальники и пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности людей. Если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса. Если есть прямая угроза, то они могут пойти на крайнюю меру", - указал Рютте. На вопрос, идет ли речь о том, чтобы попытаться сбить упомянутый самолет, он ответил: "Если необходимо". По мнению генсека НАТО, нужна "спокойная и коллективная реакция со стороны НАТО".

Он не согласился с подходом, при котором в случае нарушения воздушного пространства нужно сразу же принять крайние меры. Важно "всегда оценивать опасность в данный момент", подчеркнул он, добавив, что в альянсе "нет разногласий по этому поводу".

Во вторник президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, американский лидер отметил, что это "зависит от обстоятельств". 

Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
11:15
Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ
10:59
В Госдуму внесут проект закона о бесплатном питании для всех школьников
10:39
Польша призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии
10:17
Ушаков считает, что Трамп может "подыгрывать" лидерам других стран при общении
21:16
Путин принял в Кремле премьер-министра Эфиопии
20:57
Трамп пообещал больше не называть никого "бумажным тигром"
20:45
Песков: Москва ждет реакцию Вашингтона на инициативу Путина по ДСНВ
20:30
Трамп призвал Турцию отказаться от покупки нефти у России
20:15
Лавров заявил, что НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России
19:59
Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения