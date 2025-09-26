Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ

Страны НАТО в случае нарушения самолетами РФ их воздушного пространства должны оценить угрозу, а не сразу же пытаться их сбить. Соответствующую точку зрения высказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в эфире телеканала CNN.

"Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения при необходимости, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего воздушного пространства", - отметил он.

"Наши военачальники и пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности людей. Если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса. Если есть прямая угроза, то они могут пойти на крайнюю меру", - указал Рютте. На вопрос, идет ли речь о том, чтобы попытаться сбить упомянутый самолет, он ответил: "Если необходимо". По мнению генсека НАТО, нужна "спокойная и коллективная реакция со стороны НАТО".

Он не согласился с подходом, при котором в случае нарушения воздушного пространства нужно сразу же принять крайние меры. Важно "всегда оценивать опасность в данный момент", подчеркнул он, добавив, что в альянсе "нет разногласий по этому поводу".

Во вторник президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, американский лидер отметил, что это "зависит от обстоятельств".