Директора ФБР США будут судить

Президент США Дональд Трамп 25 сентября назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми коррумпированным и заявил, что он вскоре понесет ответственность.

"Один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна, - это Джеймс Коми, бывший коррумпированный глава ФБР. Сегодня он был обвинен большим жюри по двум пунктам в совершении различных незаконных и противоправных действий", - написал он в Truth Соц. сети.

"Он так долго приносил вред нашей стране, и теперь наконец-то начинает нести ответственность за свои преступления против нашего народа", - указал Трамп.

Обвиненному в даче ложных показаний Конгрессу экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми в случае признания виновным может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Канал отмечает, что речь идет о показаниях, которые Коми давал в сентябре 2020 года. В частности, телеканал показал запись того заседания, на которой Коми заявил, что не давал указаний своим подчиненным передавать журналистам какую-либо информацию.

Ранее Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что бывшему главе ФБР вменяется дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию. Отмечалось, что расследование в отношении экс-главы спецслужбы было инициировано еще в июле. В ходе него проверялась информация, предоставлял ли он ложные показания об операции Crossfire Hurricane - название начатого в 2016 году расследования ФБР о приписываемых предвыборному штабу Трампа связях с Россией.

18 июля директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора с РФ выигравшего выборы Трампа. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков поясняет, что «судебный процесс над Джеймсом Коми будет в любом случае. Он уже объявил, что будет защищать себя и вину не признает. А что касается какого-то наказания, то об этом еще рано говорить. Но в любом случае будет расследование, будут заслушаны стороны и будет вынесен приговор. Какой - пока не ясно. Очевидно, что дело политическое и очевидно, что к нему будут приковано большое внимание, и оно не первое, в случае, когда Трамп против своих политических оппонентов пытается использовать правовую систему».

Эксперт также отметил, что «Трамп делает очень резкие заявления, но большинство этих деклараций не имеют реальных продолжений и не выливаются в реальные решения. И пока «красная линия», за которой специалисты наблюдают - это когда Трамп демонстративно перестанет исполнять судебные решения. Эта линия пока что не перейдена. Поэтому если судить по декларациям, то можно утверждать, что Трамп более авторитарный, чем его предшественники. Но если судить по непосредственным делам, то пока что американская политическая система работает как и прежде».