26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
Политика
Захарова назвала конструктивными переговоры Лаврова и Рубио
26 сентября 2025 / 11:28
Захарова назвала конструктивными переговоры Лаврова и Рубио
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке прошли в конструктивной атмосфере, акцент был на Украине и двусторонних вопросах. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью ТАСС.

"Была конструктивная атмосфера. Обсуждалась повестка по итогам Анкориджа с упором на ситуацию вокруг Украины, с констатацией в развитие пониманий на Аляске, поиска путей мирного урегулирования. И, конечно, работа над первопричинами кризиса и их устранением. Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Была конструктивная рабочая атмосфера", - указала дипломат.

По ее словам, на данный момент прошло уже несколько встреч российской делегации с Рубио на полях разных мероприятий, при этом в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств провели первые полноформатные переговоры. "Я думаю, это все-таки первая встреча в формате стандартных двусторонних переговоров. Все, что было до этого - на Ближнем Востоке или в Азии, - это все-таки были точечные контакты, встречи. А сейчас это уже полноценные, полноформатные переговоры", - добавила Захарова.

"Я думаю, что Сергей Викторович Лавров обязательно поделится оценками в ходе пресс-конференции в субботу по итогам выступления на Генассамблее", - отметила она.

Лавров возглавляет российскую делегацию на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, где 27 сентября выступит с трибуны. В среду состоялись переговоры главы российской дипломатии с Рубио. Продолжительность их общения составила более 50 минут.

