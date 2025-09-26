Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 сентября 2025 / 14:41
Российские ВС освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя
26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
26 сентября 2025 / 11:44
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Евгений Мессман/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,36%, до 2 698,82 пункта и 1 016,89 пункта соответственно. Курс китайской валюты опустился на 2,14 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,683 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,42% и торговались на уровне 2 697,35 пункта и 1 016,33 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня замедлил снижение до 11,686 рубля (-1,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.

