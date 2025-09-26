Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, погиб

Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с товарным поездом в Смоленской области, погиб. Об этом со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщает ТАСС.

По информации ведомства, в пятницу, 26 сентября, на расположенном на 439-м км перегона Рудня - Голынки железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом. Автомобиль выехал "на запрещающий сигнал".

"Произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - следует из сообщения.