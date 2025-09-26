Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
Общество
Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, погиб
26 сентября 2025 / 11:59
© Официальный Telegram-канал МЧС Смоленской области/ТАСС
Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с товарным поездом в Смоленской области, погиб. Об этом со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщает ТАСС.
По информации ведомства, в пятницу, 26 сентября, на расположенном на 439-м км перегона Рудня - Голынки железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом. Автомобиль выехал "на запрещающий сигнал".
"Произошел сход вагонов с возгоранием. Предварительно, водитель фуры погиб", - следует из сообщения.