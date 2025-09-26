Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
Политика
Меркель рассказала о "камне преткновения" при общении с Путиным
26 сентября 2025 / 12:15
Меркель рассказала о "камне преткновения" при общении с Путиным
© Steffen Kugler/ Bundesregierung via Getty Images/ТАСС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (2005-2021) сообщила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным никогда не были простыми, и политики "находятся по разные стороны баррикад".

"Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад СССР совершенно иначе, чем я", - указала политик в интервью журналу Der Spiegel. В одном из первых разговоров с российским лидером, как заявила экс-глава правительства ФРГ, он сказал ей, что "распад Советского Союза был величайшей катастрофой XX века". "То, что Вы сейчас называете величайшей катастрофой, - это счастье всей моей жизни", - отметила Меркель.

Уже тогда, по словам бывшего канцлера, ей стало понятно, что "это ставит их по разные стороны баррикад".

Ушедшая несколько лет назад с политической арены Меркель, возглавлявшая германский кабмин на протяжении 16 лет, написала книгу мемуаров "Свобода. Воспоминания 1954-2021". В ней Меркель пишет, что познакомилась с Путиным в июне 2000 года, когда он посещал Берлин. По ее мнению, президент РФ предпринял все, чтобы снова сделать свою страну важным игроком на международной арене.

