Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 сентября 2025 / 14:41
КОТИРОВКИ
USD
26/09
83.6069
EUR
26/09
98.1542
Новости часа
Российские ВС освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя
Москва
26 сентября 2025 / 14:41
Котировки
USD
26/09
83.6069
0.0000
EUR
26/09
98.1542
0.0000
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя
26 сентября 2025 / 12:30
В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя
© Официальный Telegram-канал прокуратуры Ленинградской области/ТАСС

В Сланцевском районе Ленинградской области с начала месяца зарегистрировали 19 летальных исходов после употребления алкоголя. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ТАСС.

"Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Согласно данным комитета по здравоохранению Ленобласти в сентябре в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти послужил метанол", - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной стали незаконное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы, указали в администрации. 

Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Российские ВС освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области
12:30
В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя
12:15
Меркель рассказала о "камне преткновения" при общении с Путиным
11:59
Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с поездом в Смоленской области, погиб
11:44
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:28
Захарова назвала конструктивными переговоры Лаврова и Рубио
11:15
Рютте считает, что страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты РФ
10:59
В Госдуму внесут проект закона о бесплатном питании для всех школьников
10:39
Польша призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии
10:17
Ушаков считает, что Трамп может "подыгрывать" лидерам других стран при общении
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения