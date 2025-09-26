В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя

В Сланцевском районе Ленинградской области с начала месяца зарегистрировали 19 летальных исходов после употребления алкоголя. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ТАСС.

"Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Согласно данным комитета по здравоохранению Ленобласти в сентябре в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти послужил метанол", - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной стали незаконное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы, указали в администрации.