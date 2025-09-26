Российские ВС освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт Юнаковка был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", которые за прошедшую неделю в ходе наступления смогли продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.