Российские ВС освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области
26 сентября 2025 / 12:45
© Александр Река/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенный пункт Юнаковка был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", которые за прошедшую неделю в ходе наступления смогли продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.