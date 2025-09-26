Глава белорусского государства Александр Лукашенко отметил, что между Белоруссией и Россией "накопилась куча вопросов". Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения", - указал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.