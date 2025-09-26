ФОМ: о доверии Путину заявили 81% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 81% (плюс 1 п.п. за неделю), по мнению 82% россиян (плюс 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 21 сентября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 55% респондентов (без изменений). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (минус 3 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 7%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 4%.