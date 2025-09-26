Эрдоган: Генассамблея ООН показала начало изоляции Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Генассамблея ООН продемонстрировала начало процесса международной изоляции Израиля.

"На Генассамблее мы увидели, что Израиль с его угнетением палестинцев и преступлениями против человечности начал становиться изолированным. Борьба палестинцев сегодня гораздо более известна, чем вчера. Все крики людей тревожат Израиль сегодня еще больше, чем вчера. Остался ли кто-то, кроме горстки стран, кто поддерживает Израиль? Теперь они видят, кто прав, кто виноват, кто угнетен, а кто угнетатель", - цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что "те, кто совершил столько массовых убийств, нарушений прав человека и геноцид, ответят перед законом и историей", а "Газа вновь станет палестинской территорией".