Харрис полагает, что Трамп боялся ее, поэтому постоянно оскорблял

Бывший вице-президент США Камала Харрис полагает, что президент США Дональд Трамп и его команда оскорбляли ее, поскольку занервничали после того, как она стала кандидатом от демократов на прошедших в 2024 году выборах главы государства. Об этом говорится в ее мемуарах "107 дней".

Харрис отметила, что своим помощникам, которые предлагали ей дать решительный отпор нападкам Трампа и его окружения, она заявляла: "Я баллотируюсь в президенты, нам придется смириться с этим". "Оскорбительные и унизительные комментарии, к сожалению, в наши дни являются неотъемлемой частью выдвижения кандидатур на выборах", - указала она.

Политик также обратила внимание, что чернокожие американцы, к коим она себя относит, "была не самой комфортной аудиторией для Трампа". С этим она связывает, в частности, нападки личного характера, в том числе заявления республиканца о том, что он не считал ее чернокожей, а думал, что она индианка.

"В мои обязанности не входило учить бывшего президента расовой истории Америки", - пишет Харрис, намекая на то, что не поддавалась на подобные провокации даже после того, как ее советники в качестве реакции на это рекомендовали ей "произнести речь о расизме".