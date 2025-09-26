Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 сентября 2025 / 16:13
КОТИРОВКИ
USD
26/09
83.6069
EUR
26/09
98.1542
Новости часа
Песков: Зеленский пытается показать своим "кормильцам", что он хороший "вояка" Цена платины достигла максимума с апреля 2013 года
Москва
26 сентября 2025 / 16:13
Котировки
USD
26/09
83.6069
0.0000
EUR
26/09
98.1542
0.0000
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Харрис полагает, что Трамп боялся ее, поэтому постоянно оскорблял
26 сентября 2025 / 13:47
Харрис полагает, что Трамп боялся ее, поэтому постоянно оскорблял
© Andrew Harnik/ Getty Images/ТАСС

Бывший вице-президент США Камала Харрис полагает, что президент США Дональд Трамп и его команда оскорбляли ее, поскольку занервничали после того, как она стала кандидатом от демократов на прошедших в 2024 году выборах главы государства. Об этом говорится в ее мемуарах "107 дней".

Харрис отметила, что своим помощникам, которые предлагали ей дать решительный отпор нападкам Трампа и его окружения, она заявляла: "Я баллотируюсь в президенты, нам придется смириться с этим". "Оскорбительные и унизительные комментарии, к сожалению, в наши дни являются неотъемлемой частью выдвижения кандидатур на выборах", - указала она.

Политик также обратила внимание, что чернокожие американцы, к коим она себя относит, "была не самой комфортной аудиторией для Трампа". С этим она связывает, в частности, нападки личного характера, в том числе заявления республиканца о том, что он не считал ее чернокожей, а думал, что она индианка.

"В мои обязанности не входило учить бывшего президента расовой истории Америки", - пишет Харрис, намекая на то, что не поддавалась на подобные провокации даже после того, как ее советники в качестве реакции на это рекомендовали ей "произнести речь о расизме". 

Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
14:30
Песков: Зеленский пытается показать своим "кормильцам", что он хороший "вояка"
14:15
Цена платины достигла максимума с апреля 2013 года
13:59
Трамп отметил, что Венгрия и Словакия не смогут отказаться от нефти из России
13:47
Харрис полагает, что Трамп боялся ее, поэтому постоянно оскорблял
13:29
Эрдоган: Генассамблея ООН показала начало изоляции Израиля
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 81% опрошенных россиян
12:59
Лукашенко отметил, что между Минском и Москвой "накопилась куча вопросов"
12:45
Российские ВС освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области
12:30
В Ленобласти в сентябре зафиксировали 19 летальных исходов из-за алкоголя
12:15
Меркель рассказала о "камне преткновения" при общении с Путиным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения