Трамп отметил, что Венгрия и Словакия не смогут отказаться от нефти из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понятна трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии.

"Кто действительно не может отказаться от нефти из России, это Венгрия. Они окружены сушей, у них нет замечательного океана, по которому могут прийти корабли со всего мира. К ним ведет лишь один трубопровод", - сказал он в беседе с журналистами в Белом доме 26 сентября.

"Словакия тоже в своем роде связана с одним трубопроводом. Я просто не хочу, чтобы люди их винили", - указал американский лидер, обратив внимание, что у Турции при этом есть "множество вариантов".