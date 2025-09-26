Цена платины достигла максимума с апреля 2013 года

Цена фьючерса на платину с поставкой в октябре 2025 года на товарной бирже (NYMEX) в Нью-Йорке составила более $1 590 за тройскую унцию впервые с 1 апреля 2013 года.

По состоянию на 10:14 мск, стоимость платины составляла $1 590,7 за тройскую унцию (+3,97%). К 10:21 мск цена на драгметалл замедлила рост и торговалась на уровне $1 586 за тройскую унцию (+3,66%).

С начала года стоимость платины выросла на 58,58%, с начала текущего месяца - на 17,05%.

Вместе с тем цена на палладий на NYMEX снижается. На 10:24 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 0,43% и находилась на отметке в $1 278 за тройскую унцию.

С начала года цена на палладий выросла на 22,3%, с начала сентября - на 15,87%.