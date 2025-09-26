Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет
26 сентября 2025 / 14:45
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ему было 59 лет.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - указала она в Telegram-канале

Ранее Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев оставался в коме из-за проблем с сердцем.

Тигран Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств.

В числе его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил свыше 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на телевидении.

