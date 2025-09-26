Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Общество
Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет
26 сентября 2025 / 14:45
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Ему было 59 лет.
"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - указала она в Telegram-канале.
Ранее Кеосаян пережил клиническую смерть и больше восьми месяцев оставался в коме из-за проблем с сердцем.
Тигран Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств.
В числе его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил свыше 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на телевидении.