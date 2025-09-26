Токаев сменил министра иностранных дел Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу от занимаемой должности и назначил его своим помощником по международным делам. Новым главой МИД Казахстана стал Ермек Кошербаев, который ранее был послом республики в России. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Последняя должность Кошербаева до назначения - заместитель премьер-министра, до этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область, а в 2020-2023 годах был послом Казахстана в РФ.

Токаев после рабочего визита в США и участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-23 сентября провел перестановки в своей администрации. Как заявили в пресс-службе президента, он также освободил от должности своего помощника по международным делам Ержана Казыхана, назначив его постпредом страны при отделении ООН в Женеве. Вместе с тем Токаев освободил от должности своего спецпредставителя по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, советника по науке Кунсулу Закарья, отправил в отставку помощников президента Каната Шарлапаева и Тамару Дуйсенову, а также провел другие перестановки.

Нуртлеу занимал пост заместителя премьер-министра - главы МИД Казахстана с апреля 2023 года. До этог он был главой администрации президента Казахстана, первым зампредом Комитета национальной безопасности (КНБ) и помощником главы республики. Кроме того, он работал послом в Финляндии, на различных должностях в МИД и Сенате (верхней палате) парламента Казахстана.