/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Трамп 2.0
Экономика
Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль американского бизнеса
26 сентября 2025 / 15:16
Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль американского бизнеса
© Mario Tama/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ об утверждении сделки, в соответствии с которой работа TikTok в Соединенных Штатах перейдет под контроль американского бизнеса. Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома.

Согласно указу, "приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в США". Отмечается, что "крупнейшую долю и контроль" в новой структуре будут иметь граждане США. Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере "менее 20%", а "оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам". Компанией будет руководить "новый совет директоров", установив правила, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев".

Трамп после подписания указа в Белом доме заявил, что ранее обсуждал упомянутую сделку в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. "Он дал нам свое согласие", - сказал глава вашингтонской администрации. По его словам, управлять соцсетью в США будут "американские инвесторы". "Параметры сделки, на мой взгляд, очень выгодны для нашей страны", - указал американский лидер, добавив, что важную роль в новой компании будет играть американская корпорация Oracle.

