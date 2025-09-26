Чечня возглавила рейтинг рождаемости в России в 2024 году

Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России по итогам 2024 года отмечен в Чечне, Тыве и Ямало-ненецком автономном округе, самый низкий - в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

Так, по стране суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) в 2024 году составил 1,4. С 2015 года показатель демонстрирует снижение. Так, в 2012 году СКР в России составлял 1,69, в 2013 году - 1,71, в 2014 году - 1,75, а в 2015 году - 1,78. В 2016 году он был 1,76, в 2017 году - 1,62, в 2018 году - 1,58, в 2019 году - 1,5. В 2020 году показатель составлял 1,51, в 2021 году - 1,5, в 2022 году - 1,42, а в 2023 году - 1,41.

Наиболее высокие показатели по регионам зарегистрированы в Чечне - 2,67, Тыве - 2,29, Ямало-ненецком автономном округе - 1,99. В Москве СКР составляет 1,46, в Санкт-Петербурге - 1,25. При этом самые низкие показатели характерны для Мордовии - 0,99, Севастополя - 0,99, и Ленинградской области - 0,88.

Демографический прогноз представлен без учета статистических данных по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.