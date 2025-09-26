На юге европейской части России в ближайшие дни ожидается понижение температуры и дожди. "Бархатный сезон" завершается в Крыму, на других курортах Черного моря он продолжится, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму в ближайшие дни прогнозируются ветер с порывами до 25 м/с и осадки. Вместе с тем происходит понижение температуры воды в курортных городах Крыма. В Ялте и Алуште она составляет 20 градусов со знаком плюс, в Евпатории - плюс 21. Но все-таки традиционно в конце сентября в Крыму "бархатный сезон" завершается. На черноморском побережье он продолжается, температура воды в Сочи, Анапе находится в диапазоне плюс 22 градусов, в Геленджике и Туапсе - плюс 23", - сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни значительное понижение температуры затронет Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. В Волгоградской и Астраханской областях, начиная с пятницы, ночные температуры составят всего плюс 2-7 градусов, а дневные - плюс 12-17. "Это на 3-4 градуса ниже нормы", - указал специалист.

Кроме того, в Краснодарском крае температура понизится до плюс 20-22 градусов. А в Крыму, в Симферополе, в степных районах диапазон дневных температур до конца недели составит плюс 14-19 градусов, в приморских городах - 17-20 градусов тепла.