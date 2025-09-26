Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Безопасность
Российские ВС сбили за неделю 24 управляемые авиабомбы и 5 снарядов HIMARS
26 сентября 2025 / 15:59
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшую неделю нейтрализовали 24 управляемые авиабомбы и 5 реактивных снарядов системы HIMARS производства США. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 724 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.