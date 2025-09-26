Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 сентября 2025 / 19:16
КОТИРОВКИ
USD
26/09
83.6069
EUR
26/09
98.1542
Новости часа
МИД Руанды призвал предоставить Африке постоянное место в СБ ООН Песков: уцелевшую нитку "Северного потока" можно запустить хоть сейчас
Москва
26 сентября 2025 / 19:16
Котировки
USD
26/09
83.6069
0.0000
EUR
26/09
98.1542
0.0000
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
26 сентября 2025 / 12:18
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
26 сентября 2025 / 12:15
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
26 сентября 2025 / 12:12
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС сбили за неделю 24 управляемые авиабомбы и 5 снарядов HIMARS
26 сентября 2025 / 15:59
Российские ВС сбили за неделю 24 управляемые авиабомбы и 5 снарядов HIMARS
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшую неделю нейтрализовали 24 управляемые авиабомбы и 5 реактивных снарядов системы HIMARS производства США. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 724 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Признание Палестины европейскими странами – символический шаг. Мнение
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Перспективы выборов в Молдове. Прогноз
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Трамп стремится подчинить Россию - политолог
Россия готова
придерживаться Договора о СНВ
Владимир Путин
Все интервью
16:44
МИД Руанды призвал предоставить Африке постоянное место в СБ ООН
16:31
Песков: уцелевшую нитку "Северного потока" можно запустить хоть сейчас
16:17
Каллас заявила, что Европа не может без поддержки США помогать Украине
15:59
Российские ВС сбили за неделю 24 управляемые авиабомбы и 5 снарядов HIMARS
15:45
Вильфанд сообщил о завершении "бархатного сезона" в Крыму
15:30
Чечня возглавила рейтинг рождаемости в России в 2024 году
15:16
Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль американского бизнеса
14:59
Токаев сменил министра иностранных дел Казахстана
14:45
Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет
14:30
Песков: Зеленский пытается показать своим "кормильцам", что он хороший "вояка"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения