Российские ВС сбили за неделю 24 управляемые авиабомбы и 5 снарядов HIMARS

Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшую неделю нейтрализовали 24 управляемые авиабомбы и 5 реактивных снарядов системы HIMARS производства США. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 724 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.