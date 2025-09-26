Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 сентября 2025 / 19:16
МИД Руанды призвал предоставить Африке постоянное место в СБ ООН Песков: уцелевшую нитку "Северного потока" можно запустить хоть сейчас
Политика
Каллас заявила, что Европа не может без поддержки США помогать Украине
26 сентября 2025 / 16:17
Каллас заявила, что Европа не может без поддержки США помогать Украине
© Leon Neal/ Getty Images/ТАСС

Европа не может самостоятельно оказывать поддержку Украине без участия США. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью изданию Politico.

"Президент США Дональд Трамп был единственным, кто пообещал остановить убийства. Этим вопросом только мы заниматься не можем", - отметила она.

Каллас также обратила внимание, что Соединенные Штаты - самый крупный член Североатлантического альянса, и когда встает вопрос "о том, что надо делать НАТО, речь идет и о том, что США надо делать".

Некоторое время назад газета Financial Times сообщила о том, что Трамп в течение нескольких месяцев пытался принудить Украину признать российскими утраченные ею территории. Однако недавно американский лидер сменил риторику, указав, что Киев мог бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке Евросоюза. По мнению источников издания, лидеры в ЕС пришли к мнению, что президент США более не является "надежным союзником".

