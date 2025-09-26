Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 сентября 2025 / 19:16
26 сентября 2025 / 12:18
26 сентября 2025 / 12:15
26 сентября 2025 / 12:12
Экономика
Песков: уцелевшую нитку "Северного потока" можно запустить хоть сейчас
26 сентября 2025 / 16:31
Песков: уцелевшую нитку "Северного потока" можно запустить хоть сейчас
© Михаил Метцель/ ТАСС

Нитку "Северного потока", которая осталась после подрыва, можно ввести в строй хоть сейчас. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Оставшаяся нитка есть, она может быть запущена, фактически, в сию секунду, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

26 сентября 2022 года были выявлены беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не запущенного "Северного потока - 2". Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва не сомневается в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке Соединенных Штатов. 

