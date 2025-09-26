МИД Руанды призвал предоставить Африке постоянное место в СБ ООН

Африка больше не может оставаться без постоянного места в Совете Безопасности (СБ) ООН. С таким заявлением выступил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам Восточноафриканского сообщества Руанды Оливье Ндухунгирехе на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Руанда решительно поддерживает реформы в ООН, особенно реформу Совета Безопасности. Состав этого органа не отражает нынешних реалий. Африка - это континент с населением в 1,2 млрд человек, где сконцентрировано большинство конфликтов, стоящих на повестке дня СБ ООН. Поэтому она не может оставаться исключенной из числа постоянных членов", - указал он.

Ндухунгирехе также подчеркнул, что Руанда заинтересована в размещении у себя учреждений ООН в рамках повышения экономической эффективности и децентрализации системы организации.

Ранее, выступая с трибуны ООН, некоторые африканские лидеры призвали предоставить континенту два постоянных и два дополнительных непостоянных места в СБ ООН.

На сегодняшний день Африка имеет три непостоянных места в СБ ООН. Их занимают Алжир (до конца 2025 года), Сомали (до конца 2026 года) и Сьерра-Леоне (до конца 2025 года). На 2026-2027 годы членами избраны ДРК и Либерия.