Книжный сервис "Литрес" объявил о начале продажи бумажных книг. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщает ТАСС.

Теперь пользователи могут приобретать товары объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед" через "Литрес".

"Синергия бумажного и цифрового форматов - одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России в целом. Печатные, электронные и аудиокниги не конкурируют между собой, а взаимодополняют, поэтому мы прилагаем большие усилия для развития мультиформатного чтения", - отметил гендиректор группы компаний "Литрес" Сергей Анурьев.

На сегодняшний день в каталог вошло более 42 тыс. наименований, а до конца года планируется увеличить ассортимент до 100%. В пресс-службе обратили внимание, что "Литрес" стал первым цифровым книжным сервисом в стране, который запустил полноценную продажу бумажных книг.