Алиев заявил, что Каспийское море стремительно мелеет из-за экологии

Каспийское море стремительно мелеет, и главной причиной этого является экология, а не изменение климата. На этом акцентировал внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств он затрагивал тему, которая касается ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня положение ухудшилось. Море стремительно мелеет. Эта проблема не связана с изменениями климата, указал Алиев.

Президент подчеркнул важность совместных усилий прикаспийских стран для предотвращения экологической катастрофы с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан готов к тесному взаимодействию с ООН для решения этой проблемы, заключил он.